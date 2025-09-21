В Норильске решили ввести налог для туристов

В Норильске со следующего года может появиться туристический налог. Об этом сообщили в администрации города.
Инициатива принадлежит мэрии. Ее на заседании горсовета единогласно одобрила профильная комиссия.
Как сообщила и. о. заместителя главы Норильска по экономике и финансам Татьяна Марьёва, налог будут взимать с гостей, проживающих в гостиницах, загородных комплексах и хостелах, включенных в официальный реестр. Сейчас в городе насчитывается 11 таких объектов.
Необходимость введения налога объяснили ростом турпотока, который за последние три года увеличился почти вдвое — с 12 до 23 тысяч человек.
Ставка налога будет расти постепенно. В 2026 году она составит 2% от стоимости проживания (но не менее 100 рублей в сутки), а к 2029 году достигнет 5% (около 245 рублей в сутки). По предварительным расчетам, в первый год нововведение принесет в городской бюджет около 8,9 млн рублей.
По мнению председателя комиссии Виктора Цюпко, налог не отпугнет туристов, поскольку практика других городов показывает незначительное влияние на цены и турпоток.
«С учётом состояния нашего бюджета — я имею в виду серьёзный дефицит средств — дополнительные доходы нам, безусловно, нужны», — подчеркнул он.
Окончательное решение по введению турналога пока не приняли.