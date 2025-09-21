В Норильске решили ввести налог для туристов

Ставка налога будет расти постепенно. В 2026 году она составит 2% от стоимости проживания (но не менее 100 рублей в сутки), а к 2029 году достигнет 5% (около 245 рублей в сутки). По предварительным расчетам, в первый год нововведение принесет в городской бюджет около 8,9 млн рублей.