Лукашенко назвал задачи, которые стоят перед лесным комплексом Беларуси. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси работникам и ветеранам лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником — Днем работников леса.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко, выступая с обращением к работникам лесной отрасли Беларуси, подчеркнул значимость лесного богатства страны.
«Беларусь — страна бескрайних лесов, и тот факт, что за годы независимости их площадь увеличилась почти на миллион гектаров, говорит о целенаправленной политике государства и вашем ответственном отношении к своему труду», — говорится в обращении президента.
Лукашенко отметил, что ключевыми задачами для лесного комплекса Беларуси являются выращивание, своевременная заготовка и эффективная переработка леса. Он подчеркнул, что продукция деревообработки, произведенная с применением передовых технологий, востребована на рынках практически всех континентов, и именно в этом направлении кроются потенциальные возможности для дальнейшего роста отрасли.
Белорусский лидер акцентировал внимание на том, что республика в последние годы столкнулась с последствиями сильных ураганов, нанесших ущерб лесному фонду. Он отметил, что многие работники лесного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник, занимаясь ликвидацией последствий буреломов.
Особую благодарность Александр Лукашенко выразил государственной лесной охране, подчеркнув их способность контролировать пожароопасную обстановку, несмотря на сложные погодные условия.
В заключение, Лукашенко выразил уверенность в том, что работники лесного хозяйства успешно справятся как с последствиями стихии, так и с новыми значимыми проектами, и пожелал им и их близким мира, благополучия и добра.
