Алтайский производитель железобетонных изделий увеличил эффективность

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления индивидуальных монолитных плит. На предприятии провели комплексную диагностику и разработали план по устранению проблем, мешающих эффективности. В результате на пилотном потоке время протекания процесса сократилось на 49,9%, производственные запасы снизились на 36,3%, а выработка выросла на 17,6%. Также в компании создан проектный офис и сертифицированы два внутренних инструктора по бережливому производству, которые будут обучать сотрудников предприятия новым эффективным инструментам.