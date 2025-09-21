Алтайский производитель железобетонных изделий увеличил эффективность

Предприятие по производству железобетонных изделий «Управление ЖБИ-100» в Алтайском крае повысило эффективность в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления индивидуальных монолитных плит. На предприятии провели комплексную диагностику и разработали план по устранению проблем, мешающих эффективности. В результате на пилотном потоке время протекания процесса сократилось на 49,9%, производственные запасы снизились на 36,3%, а выработка выросла на 17,6%. Также в компании создан проектный офис и сертифицированы два внутренних инструктора по бережливому производству, которые будут обучать сотрудников предприятия новым эффективным инструментам.
«Методики федерального проекта помогли нам в постановке четких и измеримых целей. Это позволяет осуществлять контроль за их достижением на каждом этапе реализации. Но главный результат — трансформация коллектива, который теперь готов к дальнейшим изменениям», — отметил директор предприятия Дмитрий Комаров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.