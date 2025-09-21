Ричмонд
Мигрантов в Нижегородской области могут лишить бесплатной медицины

В Нижегородской области рассматривается возможность ограничения доступа к бесплатной медицинской помощи для трудовых мигрантов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил представитель региональной сферы здравоохранения Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно предлагаемым изменениям, иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие и работающие в России, смогут пользоваться услугами системы обязательного медицинского страхования (ОМС) только при наличии не менее пяти лет страхового стажа. Это означает, что прежде чем получить право на бесплатную медицинскую помощь, мигрантам необходимо в течение пяти лет отчислять страховые взносы. Исключение составят лишь иностранные граждане, обладающие статусом высококвалифицированных специалистов — для них доступ к медицине останется прежним. Поправки в федеральный закон «Об ОМС» инициированы Министерством здравоохранения РФ.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 2026 года. Ранее сообщалось, что почти 4,5 тысячи мигрантов-нелегалов внесены в реестр в Нижегородской области.