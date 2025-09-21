В Иркутской области подвели итоги конкурса лучших сельских учреждений культуры

В Иркутской области завершился конкурс на звание «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники». По итогам состязания были определены 18 учреждений-победителей и 20 лучших специалистов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, конкурс прошел в рамках федерального проекта «Развитие искусства и творчества».