В Иркутской области подвели итоги конкурса лучших сельских учреждений культуры

Определены 18 учреждений-победителей и 20 лучших специалистов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завершился конкурс на звание «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники». По итогам состязания были определены 18 учреждений-победителей и 20 лучших специалистов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, конкурс прошел в рамках федерального проекта «Развитие искусства и творчества».

— Благодаря таким учреждениям жители сел имеют доступ к мероприятиям сферы культуры, участвуют в мероприятиях и праздниках, учатся искусству и ремеслам, — подчеркнула министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

На конкурс было подано 71 заявление от жителей 16 муниципалитетов региона. На выплату премий финалистам выделено 3,78 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что губернатор Приангарья поздравил работников лесного комплекса.