Курение убивает: двадцать омичей погибли в этом году из-за непотушенной сигареты

Неосторожность при курении стала причиной гибели 20 омичей. Только за текущий год в регионе зафиксировано 68 возгораний, вызванных непотушенными сигаретами. Печальной статистикой поделилась пресс-служба МЧС России по Омской области.
«Жертвами огня стали 20 жителей региона, еще трое получили тяжелые травмы. В большинстве случаев площадь пожара оказывается незначительной, однако омичи погибали не от пламени, а от угарного газа. Особую опасность представляет курение в состоянии алкогольного опьянения, особенно в постели. Именно эта пагубная привычка часто становится роковой для ее обладателей», — говорится в сообщении ведомства.
Также омские пожарные поделились рекомендациями для любителей подымить прямо в своей квартире: курить необходимо в специально отведенном в квартире месте, необходимо использовать устойчивые пепельницы, желательно смачивать окурки водой перед выбросом в ведро и ни в коем случае не выбрасывать тлеющие окурки из окон.