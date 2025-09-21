Ричмонд
Курение убивает: двадцать омичей погибли в этом году из-за непотушенной сигареты

Тлеющие окурки стали причиной 68 серьезных пожаров в Омске и Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Неосторожность при курении стала причиной гибели 20 омичей. Только за текущий год в регионе зафиксировано 68 возгораний, вызванных непотушенными сигаретами. Печальной статистикой поделилась пресс-служба МЧС России по Омской области.

«Жертвами огня стали 20 жителей региона, еще трое получили тяжелые травмы. В большинстве случаев площадь пожара оказывается незначительной, однако омичи погибали не от пламени, а от угарного газа. Особую опасность представляет курение в состоянии алкогольного опьянения, особенно в постели. Именно эта пагубная привычка часто становится роковой для ее обладателей», — говорится в сообщении ведомства.

Также омские пожарные поделились рекомендациями для любителей подымить прямо в своей квартире: курить необходимо в специально отведенном в квартире месте, необходимо использовать устойчивые пепельницы, желательно смачивать окурки водой перед выбросом в ведро и ни в коем случае не выбрасывать тлеющие окурки из окон.