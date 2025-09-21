Курение убивает: двадцать омичей погибли в этом году из-за непотушенной сигареты

«Жертвами огня стали 20 жителей региона, еще трое получили тяжелые травмы. В большинстве случаев площадь пожара оказывается незначительной, однако омичи погибали не от пламени, а от угарного газа. Особую опасность представляет курение в состоянии алкогольного опьянения, особенно в постели. Именно эта пагубная привычка часто становится роковой для ее обладателей», — говорится в сообщении ведомства.