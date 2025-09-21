Ричмонд
Автомобиль опрокинулся в кювет на трассе Миллерово — Вешенская

В Шолоховском районе иномарка опрокинулась в кювет, два человека пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 20 сентября, около 10 часов утра на 137-м километре автодороги «Миллерово — ст. Вешенская» произошло ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, не выбрав безопасную скорость движения. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадали два пассажира: 55-летний мужчина и 51-летняя женщина. Их доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

