Автомобиль опрокинулся в кювет на трассе Миллерово — Вешенская

В субботу, 20 сентября, около 10 часов утра на 137-м километре автодороги «Миллерово — ст. Вешенская» произошло ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, не выбрав безопасную скорость движения. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии пострадали два пассажира: 55-летний мужчина и 51-летняя женщина. Их доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
