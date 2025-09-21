Телевещание будут отключать в 19 районах Иркутской области с 22 по 26 сентября

В 19 районах Иркутской области будут кратковременно отключать телевещание с 22 по 26 сентября. Перебои возникнут в связи с профилактическими и другими плановыми работами на станциях, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщается на сайте регионального радиотелевизионного передающего центра (РТРС), больше всего отключения цифрового ТВ произойдет 23,24 и 25 сентября.
Так, 22 сентября перебои с телевещанием будут в н.п. Анга Качугского района, в н.п. Атагай Нижнеудинского района, н.п. Бохан Боханского района. 23 сентября отключения произойдут в н.п. Барлук Куйтунского района, н.п. Карлук Иркутского района, н.п. Новостройка Черемховского района, н.п. Окунайский Казачинско-Ленского района, н.п. Радищев Нижнеилимского района, н.п. Тарма Братского района, н.п. Тихоновка Боханского района.
Остальные отключения на 24, 25 и 26 сентября смотрите по ссылке.