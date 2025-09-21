Детская больница в Подольске получила оборудование для реанимации

Оборудование для реанимации младенцев поступило в детскую больницу Подольска Московской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных начали использовать новый аппарат открытой реанимационной системы. Он создает комфортную среду для маленьких пациентов, поддерживает оптимальную температуру и влажность, а сама конструкция дает удобный доступ специалистам. Кроме этого, отделение пополнилось двумя кувезами LeadBorn для стабилизации состояния недоношенных малышей. Медучреждение также получило аппараты искусственной вентиляции легких и новый наркозный аппарат.
«Все это значительно облегчит работу врачей и повысит шансы на выздоровление самых маленьких пациентов. Продолжим и дальше оснащать Подольскую детскую больницу современным оборудованием в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева. Уже в ноябре ожидается поступление нового оборудования для лор-отделения, хирургии и травматологии», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.