В районе Башкирии включат тепло раньше отопительного сезона

Глава района сообщил, что решение принято из-за роста заявок.

Источник: Комсомольская правда

Глава Мелеузовского района Башкирии Забир Габдуллин опубликовал в социальных сетях сообщение о более раннем начале отопительного сезона. По его словам, тепло подадут уже в понедельник, 22 сентября.

Габдуллин сообщил, что решение принято в связи с большим числом поступающих заявок. В первую очередь отопление включат в больницах, детских садах и школах.

В многоквартирные дома будет подано отопление при среднесуточной температуре ниже +8 градусов по заявкам управляющих компаний.

