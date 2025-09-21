В районе Башкирии включат тепло раньше отопительного сезона

Глава Мелеузовского района Башкирии Забир Габдуллин опубликовал в социальных сетях сообщение о более раннем начале отопительного сезона. По его словам, тепло подадут уже в понедельник, 22 сентября.
Габдуллин сообщил, что решение принято в связи с большим числом поступающих заявок. В первую очередь отопление включат в больницах, детских садах и школах.
В многоквартирные дома будет подано отопление при среднесуточной температуре ниже +8 градусов по заявкам управляющих компаний.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.