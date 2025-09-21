В Сочи начали подготовку газораспределительной сети к отопительному сезону

Подготовка газораспределительной сети к отопительному сезону стартовала в Сочи по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Специалисты осмотрят и отремонтируют газопроводы, вентильную арматуру, контрольно‑измерительные приборы и другие элементы инфраструктуры. После завершения основных работ будет выполнена опрессовка систем — проверка газовых сетей на герметичность под давлением. Это позволит выявить скрытые дефекты, утечки и недостатки монтажа, требующие доработки до запуска газа.
«Запланированные профилактические и ремонтные работы позволят проверить и отладить все ключевые узлы газовых сетей, от функционирования которых напрямую зависит бесперебойная работа городских котельных и объектов системы ЖКХ», — отметил заместитель главы Сочи Петр Северов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.