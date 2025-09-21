Памятную доску в честь визита Николая I открыли в Геленджике

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, памятная доска призвана напоминать о важном периоде в истории России, связанном с правлением династии Романовых, их вкладе в науку, культуру и образование. Николай I вошел в историю как первый российский император, посетивший территорию современного Краснодарского края.