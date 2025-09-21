Памятную доску в честь визита Николая I открыли в Геленджике

В Геленджике состоялась торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной историческому визиту императора Николая I в 1837 году. Мероприятие стало частью проекта по сохранению памяти о представителях Дома Романовых в Краснодарском крае.
В церемонии приняли участие вице-губернатор Кубани Анна Минькова и председатель фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
Как рассказали в пресс-службе администрации региона, памятная доска призвана напоминать о важном периоде в истории России, связанном с правлением династии Романовых, их вкладе в науку, культуру и образование. Николай I вошел в историю как первый российский император, посетивший территорию современного Краснодарского края.
По словам Анны Миньковой, присоединение региона к федеральному проекту «Императорский маршрут», объединяющему более 30 субъектов РФ, позволит глубже изучить историю страны.
«Пусть как можно больше молодежи, жителей и гостей края изучают историю России благодаря “Императорскому маршруту”, — сказала Анна Громова.