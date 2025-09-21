Врачи зовут омичей сделать прививку от гриппа

Резкий рост случаев заболеванием гриппа в регионе врачи ожидают в ноябре-декабре. Так как иммунитет после прививки формируется от 2 до 3 недель, телеграм-канал «Минздрав Омской области» настоятельно рекомендует прививаться от гриппа прямо сейчас.
«Всплеск этого заболевания специалисты ожидают в ноябре-декабре. А значит самое время позаботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию до начала эпидсезона. Сейчас делается четырехвалентная прививка — из четырех штаммов вируса. Она защищает от этих вирусов, может быть, не на 100%, но привитые дети и взрослые болеют значительно реже и гораздо легче», — цитирует телеграм-канал врача-педиатра ДГП № 2 Галину Козлову.
Обязательное условие для прохождения вакцинации: прививаемый должен быть здоров на момент получения медицинской услуги. Прививочная кампания продлится в регионе до конца октября и сейчас самое время обезопасить себя и сделать прививку, сообщают в министерстве здравоохранения Омской области.