В Иркутске открылось новое молодежное пространство центра «Воля»

Новое пространство центра психологической помощи и социальной реабилитации молодежи «Воля» начало работать в Иркутске при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве по молодежной политике Иркутской области.
Пространство представляет собой одноэтажное здание общей площадью более 120 квадратных метров. Там полностью заменили кровлю, электрику, установили сантехнику, санузлы и отопление, а также создали место для проведения мероприятий. Помещение может трансформироваться в швейную мастерскую, лекторий, кабинет для работы в группах, медиастудию, художественную мастерскую и сенсорную комнату. Там будут проводиться мастер-классы для молодежи, психологические тренинги и культурно-массовые события.
«Открытие нового современного пространства значительно расширит возможности для реабилитации и социальной адаптации людей, получающих здесь помощь. Когда я посещал центр впервые, в 2021 году, и общался с сотрудниками и ребятами, находящимися на реабилитации, услышал их пожелания по повышению комфорта пребывания в центре. Совместно с руководством центра и министерством по молодежной политике региона провели необходимую работу, и вот сегодня видим, что многое удалось реализовать», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.