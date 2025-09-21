В Иркутске открылось новое молодежное пространство центра «Воля»

«Открытие нового современного пространства значительно расширит возможности для реабилитации и социальной адаптации людей, получающих здесь помощь. Когда я посещал центр впервые, в 2021 году, и общался с сотрудниками и ребятами, находящимися на реабилитации, услышал их пожелания по повышению комфорта пребывания в центре. Совместно с руководством центра и министерством по молодежной политике региона провели необходимую работу, и вот сегодня видим, что многое удалось реализовать», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.