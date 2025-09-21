Ричмонд
Сочи претендует на звание «Культурной столицы России 2027»

Мэр Сочи призвал поддержать город в борьбе за звание «Культурной столицы России».

Источник: Комсомольская правда

Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям города с призывом поддержать заявку курорта на звание «Культурной столицы России 2027». Всероссийское голосование продолжается, и у Сочи, по словам градоначальника, есть все шансы на победу.

Прошунин отметил богатую историю города, его опыт проведения масштабных культурных событий, в том числе четырехлетней культурной Олимпиады, а также многочисленные фестивали, такие как «Классика Башмета» и «Джаз Бутмана», ставшие визитной карточкой не только курорта, но и всей России.

«Наш город расширяет горизонты самого понятия “культура”. Сочи дарит впечатления, счастье, отдых и здоровье. Славится гостеприимством и многонациональными традициями. Именно это помогает нам лучше понимать друг друга и чувствовать свое единство», — отметил мэр.

2027 год станет для Сочи годом юбилеев: 100 лет исполнится живописцу Дмитрию Жилинскому и декоратору Сергею Венчагову, а также 60 лет молодежному фестивалю песни «Красная гвоздика».

Голосование проходит на портале Госуслуги. Итоги подведут 14 декабря в Москве.