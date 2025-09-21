Университет третьего возраста в Светогорске провел день открытых дверей

На мероприятии рассказали о кружках и направлениях обучения, предлагающих участникам разнообразные программы для поддержания физической и интеллектуальной активности. Особое внимание было уделено театральному мастер-классу, где гости могли освоить техники дыхания, а также узнать больше о чтении, риторике и актерском искусстве. После этого они присоединились к театральному экспромту.