Университет третьего возраста в Светогорске провел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Университете третьего возраста города Светогорска Ленинградской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в комитете по социальной защите населения региона.
На мероприятии рассказали о кружках и направлениях обучения, предлагающих участникам разнообразные программы для поддержания физической и интеллектуальной активности. Особое внимание было уделено театральному мастер-классу, где гости могли освоить техники дыхания, а также узнать больше о чтении, риторике и актерском искусстве. После этого они присоединились к театральному экспромту.
«Наша главная цель — показать, что выход на пенсию — это не повод останавливаться в развитии, а уникальная возможность для самореализации, освоения новых горизонтов и расширения круга общения. Мы стремимся создать условия, чтобы люди старшего поколения чувствовали себя востребованными, активными и полными энергии», — отметила заведующая реабилитационным отделением Выборгского центра социального обслуживания Рената Федотова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.