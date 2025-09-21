СК проверяет информацию о нарушении жилищных прав сироты из Губахи

С 2019 года девушка состоит в списке на получение жилья как лицо из числа детей-сирот. Суд уже обязал предоставить ей жилое помещение, но решение до сих пор не исполнено. Из-за этого она вынуждена снимать квартиру за свой счет, что для нее становится серьезной финансовой нагрузкой. Обращения в различные органы результатов не дали.