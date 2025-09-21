СК проверяет информацию о нарушении жилищных прав сироты из Губахи

В Пермском крае началась проверка после появления видеообращения девушки из Губахи, которая, оставшись в детстве без попечения родителей, до сих пор не получила положенное ей по закону жилье. Об этом рассказали в Следственном комитете.
С 2019 года девушка состоит в списке на получение жилья как лицо из числа детей-сирот. Суд уже обязал предоставить ей жилое помещение, но решение до сих пор не исполнено. Из-за этого она вынуждена снимать квартиру за свой счет, что для нее становится серьезной финансовой нагрузкой. Обращения в различные органы результатов не дали.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по данному факту.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ Валерию Сафонову лично доложить о результатах проверки. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.