Дожди, град и гроза: синоптики рассказали о погоде на 22 сентября

В Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.