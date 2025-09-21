Ричмонд
Дожди, град и гроза: синоптики рассказали о погоде на 22 сентября

«Казгидромет» выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 22 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу синоптики, погода без осадков будет только в восточных регионах РК.

На остальной же территории страны пройдут дожди с грозами, в отдельных районах северных регионов возможно выпадение града.

По республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря, на севере — шквальный ветер, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Ночью на западе области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки −1 °C.

На севере Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

