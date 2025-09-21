Социальный проект Свердловской области стал финалистом всероссийской премии

Премия направлена на выявление, поддержку и признание лучших социальных практик в малых и средних городах России. Всего на конкурс поступило более 350 заявок. Проект Свердловской области «Социальный кластер» состоит из двух сегментов. Онлайн-сегмент — интернет-портал, на котором собрана информация об услугах и возможностях для получателей социальных пособий и выплат. Офлайн-сегмент включает в себя социальные центры помощи и поддержки, на базе которых могут быть оказаны услуги.