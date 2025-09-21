Социальный проект Свердловской области стал финалистом всероссийской премии

Финалистом премии «Социальные лидеры России» стал проект Свердловской области «Социальный кластер» — цифровой навигатор для людей в особых жизненных обстоятельствах. Его реализация отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Премия направлена на выявление, поддержку и признание лучших социальных практик в малых и средних городах России. Всего на конкурс поступило более 350 заявок. Проект Свердловской области «Социальный кластер» состоит из двух сегментов. Онлайн-сегмент — интернет-портал, на котором собрана информация об услугах и возможностях для получателей социальных пособий и выплат. Офлайн-сегмент включает в себя социальные центры помощи и поддержки, на базе которых могут быть оказаны услуги.
«Наш онлайн-сервис полезен совершенно разным людям. Каждый маршрут содержит не только пошаговую дорожную карту, но и множество дополнительных материалов: экспертные советы, шаблоны документов, памятки и чек-листы», — отметила куратор портала Катерина Косточка.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.