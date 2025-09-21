Ричмонд
Самолет до Сочи задерживается в Омске уже на 10 часов

Устали от многочасового и неопределенного ожидания пассажиры авиакомпании «Россия».

Источник: Комсомольская правда

Сильно подпортила настроение омским пассажирам авиакомпания «Россия». Сегодня, 21 сентября, борт этого перевозчика задержался на десять часов в аэропорту Омска.

Самолет рейса FV6148 должен был вылететь сегодня, 21 сентября, из Омска в Сочи в 7 часов 20 минут местного времени. Но судя по информации онлайн-табло омского аэропорта, вылет лайнера задерживается до 17 часов 40 минут. То есть, пассажиры этого рейса, осуществляемого авиакомпанией «Россия» находятся в ожидании более 10 часов. Также томительное ожидание пришлось пережить сегодня пассажирам авиакомпании «Икар», улетающим в Казань — их самолет опоздал с вылетом из Омска в столицу Татарстана на 5 часов.