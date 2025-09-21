Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пермском лицее № 4 открыли кабинет химии для профильных классов

Он оборудован специализированной мебелью, комплектами лаборатории, ноутбуками и интерактивной доской.

Химический кабинет для профильных классов «Лукойл» открылся в лицее № 4 Перми в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.

Кабинет оборудован специализированной мебелью, двумя комплектами химической лаборатории, ноутбуками с программными комплексами по химии и интерактивной доской. Во время обучения в профильном классе школьники помимо основной программы изучают предметы на углубленном уровне, осваивают дополнительные знания и навыки, участвуют в профильных олимпиадах и конкурсах. Кроме того, программа включает в себя профориентационные мероприятия.

«Современное оборудование позволит ребятам глубже изучить теоретический материал и приобрести практические навыки проведения лабораторных экспериментов», — подчеркнула директор лицея № 4 Ольга Сапко.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше