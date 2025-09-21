В пермском лицее № 4 открыли кабинет химии для профильных классов

Кабинет оборудован специализированной мебелью, двумя комплектами химической лаборатории, ноутбуками с программными комплексами по химии и интерактивной доской. Во время обучения в профильном классе школьники помимо основной программы изучают предметы на углубленном уровне, осваивают дополнительные знания и навыки, участвуют в профильных олимпиадах и конкурсах. Кроме того, программа включает в себя профориентационные мероприятия.