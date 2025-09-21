Милиция назвала причину массовой гибели кошек в Заводском районе Минска

В частности, версия о появлении живодера в Заводском районе Минска появилась у горожан после того, как в течение короткого времени в начале сентября, были обнаружены семь кошек с явными признаками насильственной смерти. Милиция начала проверку, в том числе было проведено вскрытие одной из погибших мурлык с участием эксперта Минской городской ветеринарной станции. Согласно заключению, смерть кошки наступила, предположительно, в результате нападения собаки. Также, по словам первого заместителя начальника УВД администрации Заводского района — начальника милиции общественной безопасности полковника милиции Дмитрия Шумилина, по видеозаписям было установлено, что еще одна из погибших кошек, также подверглась нападению бродячего пса. Еще по трем случаям не удалось установить причину смерти, так как тела животных были уже сильно повреждены, причины гибели еще двух — продолжают устанавливаться.