Торжественный молебен в честь 276-летия Ростова-на-Дону прошел в кафедральном соборе

Под сводами храма верующие молились о мире и благополучии для всех жителей города, а также об упокоении душ предков, чьим трудом создавалась и развивалась южная столица. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, обращаясь к собравшимся, отметил, что молитва является лучшим способом соединиться с прошлым, а почитание истории дает городу будущее.