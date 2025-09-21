Торжественный молебен в честь 276-летия Ростова-на-Дону прошел в кафедральном соборе

В кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в субботу, 20 сентября, состоялся торжественный молебен, посвященный 276-й годовщине со дня основания Ростова-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Под сводами храма верующие молились о мире и благополучии для всех жителей города, а также об упокоении душ предков, чьим трудом создавалась и развивалась южная столица. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, обращаясь к собравшимся, отметил, что молитва является лучшим способом соединиться с прошлым, а почитание истории дает городу будущее.
