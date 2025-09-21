На портале «Работа России» жители Оренбуржья подали 27 тысяч резюме

Около 27 тысяч резюме подали жители Оренбургской области с начала года на портале «Работа России», который развивается в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Чаще всего жители Оренбуржья ищут работу в сферах администрирования и секретариата, промышленности и производства, бухгалтерии и права, сельского хозяйства и торговли. 15% соискателей находятся в поиске подработки или основной работы, не требующей квалификации, 7% рассматривают только сменный график. 57% резюме на платформе — анкеты соискательниц.
«В этом году центры занятости региона проходят комплексную модернизацию в рамках национального проекта “Кадры”. Внедрение онлайн-сервисов — один из ключевых этапов трансформации службы занятости, который позволяет сделать государственные услуги более доступными и эффективными для граждан, обеспечивая быстрый доступ к вакансиям, консультациям и различным мерам поддержки», — отметил директор кадрового центра «Работа России» Оренбургской области Сергей Латышев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.