В школах чеченского города Аргуна прошел марафон грамотности

Ученики соревновались в знании фольклора, умении красиво выражать мысли, а также организовали чтение вслух.

Марафон грамотности состоялся в школах Аргуна в Чеченской Республике по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской мэрии.

Программа включала интерактивные станции. На одной из них ученики состязались в знании народного фольклора, на другой разбирали сложные грамматические и стилистические ошибки. На станции «Словесный поединок» ребята соревновались в умении аргументированно и красиво выражать свои мысли.

В школьных библиотеках были организованы «живые чтения», где старшеклассники читали вслух отрывки из своих любимых книг. Ученики младших классов слушали и задавали вопросы. Это создало особую атмосферу диалога и приобщило ребят к миру литературы.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.