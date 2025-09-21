Синоптик рассказал, где на следующих выходных сформируется снежный покров

По его словам, образовавшийся в Поволжье в середине недели на волне холодного атмосферного фронта частный циклон, вдохнув в себя арктический воздух, регенерирует, начнёт набирать мощь и повернёт вспять — станет смещаться к Мещёре. Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе: в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской и Кировской областях — а в субботу в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России: в Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Московской, Тульской и Вологодской областях — к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега. Возможно, что локально часть осадков в смешанном агрегатном состоянии к воскресенью может добраться до севера Черноземья и даже зацепить юго-запад ЦФО.