Синоптик рассказал, где на следующих выходных сформируется снежный покров

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Временный снежный покров сформируется местами на следующих выходных на северо-востоке Европейской территории России, на Полярном Урале и на западе Югры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в следующие выходные прогноз окажется на развилке, и не исключено развитие неблагоприятного сценария погоды.
«Временный снежный покров местами сформируется на северо-востоке Европейской территории России — Коми, Ненецкий автономный округ, на Полярном Урале и на западе Югры, где по ночам столбики минимальных термометров будут уходить в “минус” с образованием на дорогах тонкой корки льда», — рассказал Тишковец.
По его словам, образовавшийся в Поволжье в середине недели на волне холодного атмосферного фронта частный циклон, вдохнув в себя арктический воздух, регенерирует, начнёт набирать мощь и повернёт вспять — станет смещаться к Мещёре. Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе: в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской и Кировской областях — а в субботу в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России: в Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Московской, Тульской и Вологодской областях — к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега. Возможно, что локально часть осадков в смешанном агрегатном состоянии к воскресенью может добраться до севера Черноземья и даже зацепить юго-запад ЦФО.
«Станут ли москвичи свидетелями мозаичного и скоротечного падения “белых мух” в выходные с безусловным мгновенным таянием их на земле — вопрос риторический, но гипотетически такая вероятность существует: 30% — за, 70% — против. Ситуация детально прояснится к концу рабочей недели», — добавил синоптик.