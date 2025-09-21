Ричмонд
В Башкирии пообещали густой туманы

Синоптики рассказали о погоде на 22 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 22 сентября ожидают ухудшение погоды. По информации спасателей Госкомитета по ЧС, переданной со ссылкой на Башгидрометцентр, в республике будут дожди и густой туман.

Видимость в тумане не превысит 500−1000 метров. Ветер ожидается западный со скоростью 8−13м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +15, +20°.

В Уфе пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +9, +11°, днем +18,+20°.

