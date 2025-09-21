Белорусская фигуристка завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду-2026

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду −2026, которая пройдет в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси.
На отборочном турнире по фигурному катанию, проходящем в Пекине, где соревновались 25 спортсменок, Сафонова вошла в пятерку лучших в женском одиночном катании, кто получил право выступать на зимних Олимпийских играх-2026. Белорусская спортсменка, показав отличные результаты в короткой и произвольной программах, набрала в сумме 181,91 балла и заняла четвертое место в общем зачете. Помимо Сафоновой, олимпийские лицензии завоевали Аделия Петросян из России, Луна Хендрикс из Бельгии, Анастасия Губанова, представляющая Грузию, и китаянка Чжан Рюян.
Евгений Пузанов, представляющий Беларусь в мужском одиночном катании, не смог отобраться на Олимпиаду в Италии. После короткой программы квалификационного турнира он занимал 13-е место среди 26 участников. После решающей произвольной программы, состоявшейся в воскресенье, 21 сентября, он опустился на 16 место. Победителем стал российский фигурист Петр Гуменник, набравший 262,82 балла, а призерами — Ким Хен Ем из Южной Кореи и мексиканец Донован Каррильо, занявшие соответственно второе и третье места. Помимо призеров, право участвовать в Олимпийских играх получили украинец Кирилл Марсак и Ли Юйсян, представляющий Китайский Тайбэй.
