Белорусская фигуристка завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду-2026

Евгений Пузанов, представляющий Беларусь в мужском одиночном катании, не смог отобраться на Олимпиаду в Италии. После короткой программы квалификационного турнира он занимал 13-е место среди 26 участников. После решающей произвольной программы, состоявшейся в воскресенье, 21 сентября, он опустился на 16 место. Победителем стал российский фигурист Петр Гуменник, набравший 262,82 балла, а призерами — Ким Хен Ем из Южной Кореи и мексиканец Донован Каррильо, занявшие соответственно второе и третье места. Помимо призеров, право участвовать в Олимпийских играх получили украинец Кирилл Марсак и Ли Юйсян, представляющий Китайский Тайбэй.