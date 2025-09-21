Лесхозы Омской области с начала года потушили 38 пожаров

Помимо этого, для минимизации рисков в лесах обустраиваются специальные зоны с кострищами и навесами. В этом году установлено 229 таких мест, а также размещено 1007 предупреждающих аншлагов и указателей. Часть из них была изготовлена по рисункам школьников, присланным весной на конкурс, организованный лесным ведомством.