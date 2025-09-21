Лесхозы Омской области с начала года потушили 38 пожаров

Силами лесхозов Омской области с начала 2025 года удалось ликвидировать 38 пожаров. Для борьбы с огнем регион активно использует технику, закупленную по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в главном управлении лесного хозяйства области.
Большинство из ликвидированных пожаров произошли по вине человека — из-за небрежного обращения с огнем или умышленных поджогов. Поэтому большой упор специалисты управления делают на работу с населением: проведено свыше 8,5 тыс. профилактических бесед и собрано 20 тыс. подписок о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. В ходе бесед людям рассказывают о правилах поведения в лесу, действиях при обнаружении возгорания и контактных данных региональной диспетчерской службы.
Помимо этого, для минимизации рисков в лесах обустраиваются специальные зоны с кострищами и навесами. В этом году установлено 229 таких мест, а также размещено 1007 предупреждающих аншлагов и указателей. Часть из них была изготовлена по рисункам школьников, присланным весной на конкурс, организованный лесным ведомством.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.