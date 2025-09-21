В Томской области на пешеходных переходах появилась проекционная разметка

Проекционную разметку на пешеходных переходах разместили на двух участках дорог в Томской области. Инициатива реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Томскавтодоре».
Первыми экспериментальными участками стали нерегулируемые пешеходные переходы на дороге Томск — Самусь в Томском районе. Они появились у остановок «Спутник» и «Кузовлево». Светодиодные гобо-проекторы, установленные над проезжей частью, проецируют на дороге изображение «зебры». Данное оборудование дублирует в сумерки и ночное время традиционную бело-желтую горизонтальную дорожную разметку, которая хорошо видна водителям.
Аналогичные пешеходные переходы планируется сделать на трассе Томск — Каргала — Колпашево в местах с интенсивным трафиком движения — в селе Тимирязевском и у дачного некоммерческого партнерства Пашино.
«Повышение безопасности дорожного движения — одна из главных целей национального проекта “Инфраструктура для жизни”. В Томской области ежегодно реализуются мероприятия по улучшению дорожной инфраструктуры: строительство электроосвещения, монтаж светофоров, искусственных неровностей, установка новых и замена старых дорожных знаков, ограждений, устройство термопластичной разметки, установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям по пропаганде безопасности дорожного движения», — отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи региона Андрей Мильке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.