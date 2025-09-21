В Томской области на пешеходных переходах появилась проекционная разметка

Первыми экспериментальными участками стали нерегулируемые пешеходные переходы на дороге Томск — Самусь в Томском районе. Они появились у остановок «Спутник» и «Кузовлево». Светодиодные гобо-проекторы, установленные над проезжей частью, проецируют на дороге изображение «зебры». Данное оборудование дублирует в сумерки и ночное время традиционную бело-желтую горизонтальную дорожную разметку, которая хорошо видна водителям.