В Петровске в Саратовской области открылась модельная библиотека

Детско-юношеская библиотека имени С. В. Михалкова в Петровске Саратовской области получила статус модельной после ремонта по нацпроекту «Семья». В учреждении не только обновили интерьер, но и закупили для него новую литературу, сообщили в региональном министерстве культуры.