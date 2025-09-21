В Петровске в Саратовской области открылась модельная библиотека

Детско-юношеская библиотека имени С. В. Михалкова в Петровске Саратовской области получила статус модельной после ремонта по нацпроекту «Семья». В учреждении не только обновили интерьер, но и закупили для него новую литературу, сообщили в региональном министерстве культуры.
В результате модернизации в библиотеке обустроили многофункциональное пространство с новыми зонами, актуализировали книжный фонд, обновили мебель и оборудование, создали условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, за счет местных средств в порядок привели входную группу, благоустроили прилегающую территорию, отремонтировали пожарную сигнализацию, установили систему видеонаблюдения и изготовили новую вывеску.
Первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова подчеркнула, что открытие современного библиотечного пространства в Петровске предоставит коллективу учреждения уникальную возможность воплотить в жизнь самые интересные идеи и проекты для детей и молодежи, а также раскрыть их таланты и возможности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.