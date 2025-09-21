В Чите появилась площадка для сдачи норм ГТО

Площадку для сдачи норм комплекса ГТО открыли на улице Советской в Чите, сообщили в управлении информационных коммуникаций администрации губернатора Забайкальского края. Такие объекты создаются в регионах страны по госпрограмме «Спорт России».
Новая площадка оборудована современными спортивными тренажерами отечественного производства: брусьями, скамьями для пресса и наклонов. Таким образом у горожан появилась возможность не только удобно и безопасно заниматься физической культурой рядом с домом, но и принимать участие в спортивных мероприятиях. В будущем на этой площадке планируют проводить соревнования и мастер-классы.
Отмечается, что в 2025 году общее количество таких спортивных объектов в регионе достигнет 40. Так, площадки для сдачи норм ГТО уже открыли в селах Танга, Красный Чикой, а также в спортивно-оздоровительном лагере «Жемчужина».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.