В Чите появилась площадка для сдачи норм ГТО

Новая площадка оборудована современными спортивными тренажерами отечественного производства: брусьями, скамьями для пресса и наклонов. Таким образом у горожан появилась возможность не только удобно и безопасно заниматься физической культурой рядом с домом, но и принимать участие в спортивных мероприятиях. В будущем на этой площадке планируют проводить соревнования и мастер-классы.