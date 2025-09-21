Патриотический парк открылся в Саянске в Иркутской области

Парк «Патриот» благоустроили в Саянске в Иркутской области. Работы по созданию общественного пространства велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.
В парке обновили пешеходные дорожки, установили наружное освещение, скамейки, провели озеленение, обустроили парковки. На территории разместили боевую технику времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.
В парке будут проводить городские мероприятия с участием детских и молодежных объединений «Юнармия» и «Движение первых», общественных организаций «Совет ветеранов» и «Дети войны», ветеранов боевых действий, волонтеров, участников специальной военной операции.
«Сохранять для следующих поколений память о славных подвигах героев — наш долг, так же как и воспитывать наших детей в любви к своему Отечеству. И такие пространства словно мост между теми, кто отстоял нашу Родину, и теми, кто сегодня продолжает делать все для ее развития и процветания. Это места, где буквально можно дотронуться до истории, почувствовать мощь и несгибаемую силу нашего народа, которую мы проносим из поколения в поколение. Уверен, парк “Патриот” станет точкой притяжения и для юных саянцев, и для их родителей, бабушек и дедушек», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.