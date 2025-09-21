Многокилометровая пробка образовалась на Култукском тракте вечером 21 сентября

На Култукском тракте вечером 21 сентября 2025 года образовалась многокилометровая пробка. Судя по данным с карт, автомобилисты выстроились в очередь, которая тянется от остановки Олха Шелеховского района до поворота на посёлок Маркова. Что стало причиной затора в выходной день — неизвестно.