Многокилометровая пробка образовалась на Култукском тракте вечером 21 сентября

Пробка растянулась от остановки Олха Шелеховского района до поворота на посёлок Маркова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Култукском тракте вечером 21 сентября 2025 года образовалась многокилометровая пробка. Судя по данным с карт, автомобилисты выстроились в очередь, которая тянется от остановки Олха Шелеховского района до поворота на посёлок Маркова. Что стало причиной затора в выходной день — неизвестно.

— Просто все едут с дачи и с отдыха, и теперь тут затор как в трубах — делятся своими недовольствами автомобилисты.

— Бывает и хуже — негодуют сибиряки.

Движение затруднено на участке уже несколько часов. Водителям рекомендуют отказаться сегодня от поездок в этом направлении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рейсы из столицы Приангарья в Усть-Илимск продлили до декабря 2025 года.