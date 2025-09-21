В Кусинском районе Челябинской области обновят два медучреждения

Два объекта здравоохранения в Кусинском районе Челябинской области отремонтируют к концу этого года. Работы в медучреждениях ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Так, новый облик получит детская поликлиника в городе Куса. Там уже выполнены значительные объемы внутренних работ: специалисты подготовили стены для будущей покраски, смонтировали каркас для потолков, установили двери. На данном этапе продолжаются электромонтажные работы и заливка стяжки пола.
Еще одно медучреждение, где идут ремонтные работы, — поликлиника в рабочем поселке Магнитка. В здании демонтируют старые конструкции, модернизируют системы отопления, канализации и электроснабжения. После модернизации в поликлинике будут современные окна, новые полы и лестничный пролет.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.