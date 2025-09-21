«Кросс Нации» объединил тысячи кубанцев

Главной площадкой стал стадион «Кубань» в Краснодаре, где к забегу присоединился министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко. Вместе с жителями на старт вышли и прославленные спортсмены, среди которых олимпийская чемпионка Ирина Караваева, чемпионка мира Мария Абакумова и чемпион России Александр Масютенко.