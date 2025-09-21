Ричмонд
«Кросс Нации» объединил тысячи кубанцев

3000 человек в возрасте от четырех до 72 лет поучаствовали в забегах на Кубани.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае прошел спортивный праздник «Кросс Нации». Всероссийский забег собрал около 3000 любителей спортта самых разных возрастов — от дошкольников до людей старше 70 лет. Мероприятие состоялось в Краснодаре, Сочи, Белореченском, Гулькевичском, Ейском, Славянском и Павловском районах, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Главной площадкой стал стадион «Кубань» в Краснодаре, где к забегу присоединился министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко. Вместе с жителями на старт вышли и прославленные спортсмены, среди которых олимпийская чемпионка Ирина Караваева, чемпионка мира Мария Абакумова и чемпион России Александр Масютенко.

«Всероссийский забег “Кросс нации” объединяет тысячи людей, ведущих здоровый и активный образ жизни, — отметил Тимченко. — В Краснодаре 1,5 тысячи человек вышли на старт, чтобы бросить вызов себе, проверить свои силы или начать свой путь к крепкому здоровью с этого забега».

Участники «Кросса Нации» состязались на дистанциях от 1 до 10 километров. Для юных спортсменов организовали специальные, более короткие забеги.

Все победители получили заслуженные награды — медали и дипломы от Минспорта России. Кроме того, их ждали памятные призы и сувениры.