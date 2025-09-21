Ростов вошел в топ-10 городов по росту цен на вторичное жилье

Ростов-на-Дону занял место в десятке городов-миллионников с наибольшим ростом стоимости квартир на вторичном рынке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на федеральное агентство недвижимости.
Так, в сентябре цена квадратного метра в донской столице достигла 132,9 тысячи рублей, что на 4,9% выше, чем годом ранее. Этот показатель значительно опережает общероссийскую динамику, где средняя стоимость «квадрата» выросла лишь на 2,1%, до 127,9 тысячи рублей.
Эксперты отмечают, что такая слабая динамика по стране является минимальной за последние пять лет. Основной причиной стагнации аналитики называют высокие ипотечные ставки, которые сдерживают покупательский спрос и вынуждают продавцов предлагать значительные скидки, особенно в малых и средних городах.
