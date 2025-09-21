Ростов вошел в топ-10 городов по росту цен на вторичное жилье

Так, в сентябре цена квадратного метра в донской столице достигла 132,9 тысячи рублей, что на 4,9% выше, чем годом ранее. Этот показатель значительно опережает общероссийскую динамику, где средняя стоимость «квадрата» выросла лишь на 2,1%, до 127,9 тысячи рублей.