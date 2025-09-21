Ричмонд
Лукашенко напомнил народу Армении о взаимной поддержке в сложные времена

Президент Беларуси поздравил народ Армении с Днем независимости.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко напомнил народу Армении о взаимной поддержке в сложные времена. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси народу Армении с Днем независимости который страна отмечает 21 сентября.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Беларуси в своем поздравлении, подчеркнул глубокую связь между белорусским и армянским народами, основанную на многолетней дружбе, общих христианских принципах и богатом историческом наследии.

«Вместе мы проходили через суровые испытания, радовались значимым достижениям, оказывали взаимную поддержку в сложные времена», — говорится в послании белорусского лидера.

В заключение своего обращения Александр Лукашенко искренне пожелал армянскому народу мира, благополучия и новых успехов в созидательной деятельности, направленной на процветание Армении.

Ранее Лукашенко назвал задачи, которые стоят перед лесным комплексом Беларуси.

Также мы сообщали, что белорусская фигуристка завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду-2026.

А еще милиция назвала причину массовой гибели кошек в Заводском районе Минска.

