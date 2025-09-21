На Чукотке отремонтируют мост через реку Млельын

К работам по реконструкции перехода протяженностью 0,871 км приступили в этом году. Переправа расположена на 561-м километре автодороги Билибино — Комсомольский — Певек и является ключевым звеном, обеспечивающим транспортное сообщение между городом Певеком и месторождением Майским. Ремонт запланирован на 2025−2027 годы. В результате реконструкции мостовое сооружение будет полностью заменено на современное. В настоящее время проводится закупка материалов и конструкций для начала основных работ.