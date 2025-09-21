На Чукотке отремонтируют мост через реку Млельын

Мост через реку Млельын продолжают ремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Чукотском автономном округе. Завершение работ запланировано на 2027 год, сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.
К работам по реконструкции перехода протяженностью 0,871 км приступили в этом году. Переправа расположена на 561-м километре автодороги Билибино — Комсомольский — Певек и является ключевым звеном, обеспечивающим транспортное сообщение между городом Певеком и месторождением Майским. Ремонт запланирован на 2025−2027 годы. В результате реконструкции мостовое сооружение будет полностью заменено на современное. В настоящее время проводится закупка материалов и конструкций для начала основных работ.
Кроме того, на Чукотке в этом году продолжаются работы по капремонту дороги «Подъезд до 10-го причала» от 29-го километра трассы «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадыря». Они ведутся в районе поселка Угольные Копи с 2024 года. Протяженность ремонтируемого участка составляет 3,831 км, завершить работы должны в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.