«В России надо жить долго». В Петербурге простились с убитым журналистом Максимом Максимовым

Это один из немногих в России и единственный в Петербурге полностью доказанный и разобранный буквально на крупицы случай гибели журналиста при исполнении профессиональных обязанностей. Все эти годы коллеги Максима по Агентству журналистских расследований и «Фонтанке» мечтали довести эту историю до конца — предать земле останки товарища. Но понимали, что шансов практически нет.
Невозможное случилось благодаря работе сотрудников Следственного комитета Петербурга и России, других правоохранительных органов, людей, принимавших участие в поисках и расследовании. Максим лежит на 3-й Петроградской дорожке, рядом с основателем АЖУРа Андреем Константиновым. Надпись на надгробии «В России надо жить долго» дает надежду.