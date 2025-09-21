Природные парки Забайкалья за лето посетили около 200 тысяч туристов

Отмечается, что в июне 2025 года начались работы по обустройству эколого-туристической тропы Ундугун и строительству визит-центра на территории Ивано-Арахлейского парка. Кроме того, в период с 2025 по 2026 год в Забайкалье планируется создать еще три экотропы: «Большую Сухотинскую тропу», тропу по маршруту «Кресловая гора» на экокурорте «Кука» и туристскую экологическую тропу «Священный путь» в Хилокском районе.