Природные парки Забайкалья за лето посетили около 200 тысяч туристов

Около 200 тысяч отдыхающих, жителей и гостей Забайкальского края приняли за период с июня по август 2025 года природные парки «Ивано-Арахлейский» и «Арей», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. Развивать путешествия по России помогает в том числе реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«В плане туризма наши региональные природоохранные территории с каждым годом становятся популярнее среди местных жителей, а также туристов из других регионов. Чтобы отдых для туристов был комфортнее и интереснее, необходимо проводить обустройство туристско-рекреационной инфраструктуры в природных парках, чем мы и занимаемся на данный момент», — рассказали в Минприроды Забайкальского края.
Отмечается, что в июне 2025 года начались работы по обустройству эколого-туристической тропы Ундугун и строительству визит-центра на территории Ивано-Арахлейского парка. Кроме того, в период с 2025 по 2026 год в Забайкалье планируется создать еще три экотропы: «Большую Сухотинскую тропу», тропу по маршруту «Кресловая гора» на экокурорте «Кука» и туристскую экологическую тропу «Священный путь» в Хилокском районе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.