В селе Усолье Самарской области построят Дом культуры

Строительство Дома культуры (ДК) началось в селе Усолье Шигонского района Самарской области. Модернизация учреждений культуры — одна из задач национального проекта «Семья», сообщили в районной администрации.
В одноэтажном здании площадью более 1,4 тыс. кв. м обустроят актовый зал на 150 мест, оснащенный современной световой, звуковой и видеотехникой. Также в Доме культуры разместятся помещения для кружковых занятий, детская игровая комната, хореографический зал, артистические и костюмерные зоны, кладовые и другие функциональные пространства. Особое внимание уделяется доступной среде для маломобильных граждан: предусмотрены пандусы, тактильные указатели и удобные маршруты передвижения.
Сельское поселение Усолье, в состав которого входят также села Актуши и Карловка, насчитывает более 2 тысяч жителей. Новый ДК станет центром культурной жизни, местом встреч разных поколений и развития талантов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.