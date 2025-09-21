В селе Усолье Самарской области построят Дом культуры

В одноэтажном здании площадью более 1,4 тыс. кв. м обустроят актовый зал на 150 мест, оснащенный современной световой, звуковой и видеотехникой. Также в Доме культуры разместятся помещения для кружковых занятий, детская игровая комната, хореографический зал, артистические и костюмерные зоны, кладовые и другие функциональные пространства. Особое внимание уделяется доступной среде для маломобильных граждан: предусмотрены пандусы, тактильные указатели и удобные маршруты передвижения.