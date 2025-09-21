Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Усолье Самарской области построят Дом культуры

В здании разместят актовый зал, помещения для кружковых занятий и танцев, артистические и костюмерные зоны.

Строительство Дома культуры (ДК) началось в селе Усолье Шигонского района Самарской области. Модернизация учреждений культуры — одна из задач национального проекта «Семья», сообщили в районной администрации.

В одноэтажном здании площадью более 1,4 тыс. кв. м обустроят актовый зал на 150 мест, оснащенный современной световой, звуковой и видеотехникой. Также в Доме культуры разместятся помещения для кружковых занятий, детская игровая комната, хореографический зал, артистические и костюмерные зоны, кладовые и другие функциональные пространства. Особое внимание уделяется доступной среде для маломобильных граждан: предусмотрены пандусы, тактильные указатели и удобные маршруты передвижения.

Сельское поселение Усолье, в состав которого входят также села Актуши и Карловка, насчитывает более 2 тысяч жителей. Новый ДК станет центром культурной жизни, местом встреч разных поколений и развития талантов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.