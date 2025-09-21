В городе Марксе под Саратовом благоустроили сквер и пешеходную зону

Сквер от городской площади до улицы Карла Маркса обустроили в Марксе Саратовской области, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
По словам министра строительства и ЖКХ области Михаила Бутылкина, на территории сквера установили новое освещение, лавочки и урны. Кроме того, благоустроили площадку из асфальтобетонного покрытия для мероприятий на городской площади. Также в городе появилась новая пешеходная зона на улице Куйбышева.
Всего в этом году в Саратовской области планируется привести в порядок и создать 168 общественных и дворовых территорий — это парки и скверы, детские площадки и новые пространства для прогулок и отдыха. Работы завершены на 70% объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.