Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурист Пётр Гуменник прошёл отбор на зимние Олимпийские игры-2026

Спортсмен из Санкт-Петербурга выступит в нейтральном статусе на олимпийских играх в Италии.

Источник: Аргументы и факты

Фигурист из Санкт-Петербурга Пётр Гуменник победил на квалификационном турнире в Пекин, который проходит с 19 по 21 сентября, и тем самым получил квоту на участие в зимних Олимпийских играх в 2026 году в Италии. В сумме за две программы спортсмен смог набрать 262,82 балла. В произвольной программе он отметился чистым исполнением четырех прыжков в четыре оборота. Он также выполнил аксель в три с половиной оборота. При прокате Гуменников допустил две ошибки при приземлениях, такую информацию сообщают «РИА Новости».

Также на олимпийские игры отправится и российская фигуристка Аделия Петросян, которая прошла женский отборочный турнир. Отметим, что российские фигуристы на соревнованиях будут выступать в нейтральном статусе.