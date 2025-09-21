Фигурист Пётр Гуменник прошёл отбор на зимние Олимпийские игры-2026

Фигурист из Санкт-Петербурга Пётр Гуменник победил на квалификационном турнире в Пекин, который проходит с 19 по 21 сентября, и тем самым получил квоту на участие в зимних Олимпийских играх в 2026 году в Италии. В сумме за две программы спортсмен смог набрать 262,82 балла. В произвольной программе он отметился чистым исполнением четырех прыжков в четыре оборота. Он также выполнил аксель в три с половиной оборота. При прокате Гуменников допустил две ошибки при приземлениях, такую информацию сообщают «РИА Новости».