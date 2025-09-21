На подъездах к Крымскому мосту наблюдаются часовые очереди

По данным источника, очередь формируется на ручном досмотре. К 14:00 в зоне ожидания находилось 247 машин. При этом со стороны Тамани заторов перед пунктом контроля не отмечалось.
Часом ранее количество автомобилей у моста составляло около 100. Движение по переправе в течение суток не перекрывалось.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в сентябре 2025 года на пунктах досмотра при въезде в Крым через мост и при выезде из республики прогнозировали преимущественно свободное движение.
