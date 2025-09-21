Ричмонд
На подъездах к Крымскому мосту наблюдаются часовые очереди

У Крымского моста со стороны Керчи 21 сентября днем скопилось около 250 автомобилей. Время ожидания проезда составило примерно час, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

По данным источника, очередь формируется на ручном досмотре. К 14:00 в зоне ожидания находилось 247 машин. При этом со стороны Тамани заторов перед пунктом контроля не отмечалось.

Часом ранее количество автомобилей у моста составляло около 100. Движение по переправе в течение суток не перекрывалось.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в сентябре 2025 года на пунктах досмотра при въезде в Крым через мост и при выезде из республики прогнозировали преимущественно свободное движение.

