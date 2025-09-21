В горно-строительном техникуме в Хакасии открыли новую мастерскую

Учебную мастерскую по сухому строительству открыли в Черногорском горно-строительном техникуме Республики Хакасии. Создание новой учебной площадки отвечает задачам федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
В мастерской учащиеся специальностей «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «малярные и декоративные работы» смогут отрабатывать навыки монтажа каркасно-обшивных конструкций, оштукатуривания и отделки поверхностей. Помещение оснащено шестью рабочими местами с электрическими пилами, сверлильными станками, стеллажами для материалов, лестницами-стремянками и полным набором расходных материалов.
«Профессиональное образование всегда было опорой отечественной промышленности. В техникумах готовились кадры для великих строек прошлого века и для промышленного роста современной экономики. В этом году система СПО отмечает 85-летний юбилей. Открытие мастерских и новых аудиторий — важный шаг в подготовке специалистов для реальной экономики. Именно здесь закладывается фундамент наших будущих побед», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов во время рабочего визита в техникум.
Черногорский горно-строительный техникум, основанный в 1945 году, выпускает горняков, обогатителей, сварщиков, строителей и других специалистов. Учреждение постоянно обновляет материально-техническую базу, а его учащиеся регулярно занимают призовые места в профильных конкурсах. В 2024 году техникум был отмечен как лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие техникумы России».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.