В горно-строительном техникуме в Хакасии открыли новую мастерскую

«Профессиональное образование всегда было опорой отечественной промышленности. В техникумах готовились кадры для великих строек прошлого века и для промышленного роста современной экономики. В этом году система СПО отмечает 85-летний юбилей. Открытие мастерских и новых аудиторий — важный шаг в подготовке специалистов для реальной экономики. Именно здесь закладывается фундамент наших будущих побед», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов во время рабочего визита в техникум.