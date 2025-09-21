В Иркутске более 80 кардиологов и терапевтов повысили свою квалификацию

В Иркутске более 80 кардиологов и терапевтов со всего региона повысили свою квалификацию на кардиологической школе для врачей «Организационные и лечебные подходы к снижению сердечно-сосудистой смертности» в рамках масштабного медико-социального проекта «Вместе за здоровые сердца».
— Улучшение навыков врачей общей практики и кардиологов — важный шаг к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашем регионе, — подчеркнула главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения региона Наталья Храмцова.
На таких мероприятиях врачи изучают рекомендации и анализируют сложные клинические случаи вместе со специалистами. Ведущие эксперты Минздрава России показали новые данные по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.