В Иркутске более 80 кардиологов и терапевтов повысили свою квалификацию

Ведущие эксперты Минздрава России показали данные по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске более 80 кардиологов и терапевтов со всего региона повысили свою квалификацию на кардиологической школе для врачей «Организационные и лечебные подходы к снижению сердечно-сосудистой смертности» в рамках масштабного медико-социального проекта «Вместе за здоровые сердца».

— Улучшение навыков врачей общей практики и кардиологов — важный шаг к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашем регионе, — подчеркнула главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения региона Наталья Храмцова.

На таких мероприятиях врачи изучают рекомендации и анализируют сложные клинические случаи вместе со специалистами. Ведущие эксперты Минздрава России показали новые данные по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.