В Иркутске более 80 кардиологов и терапевтов повысили свою квалификацию

В Иркутске более 80 кардиологов и терапевтов со всего региона повысили свою квалификацию на кардиологической школе для врачей «Организационные и лечебные подходы к снижению сердечно-сосудистой смертности» в рамках масштабного медико-социального проекта «Вместе за здоровые сердца».