Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 22 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 22 сентября 2025 коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 22 сентября 2025.
В Ленинском районе временные неудобства коснутся жителей домов на улицах Академика Образцова, Генерала Доваторов и Трактовая с 9 утра до 19 вечера.
По нескольким адресам Октябрьского района свет отключат всего на 30 минут ночью, а на улицах Лызина и Советской — с 13:00 до 17:00. В Правобережном районе на протяжении всего дня по разным адресам будет прекращено энергоснабжение.
По большей части адресов в Свердловском районе света не будет с 01:00 до 03:00, на улице Гидростроителей — весь день, а на Леси Украинки с 13 до 17 часов.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 22 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.
Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».