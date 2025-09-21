Первые девять районов Приангарья приступили к уборке масличных культур

Отмечается, что в 2024-м в Приангарье с 102,3 тыс. га было собрано 155,5 тыс. тонн масличных культур. В этом году с площади 113,1 тыс. га в регионе планируют собрать 177,7 тыс. тонн основных и прочих масличных культур, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом.