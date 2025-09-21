Первые девять районов Приангарья приступили к уборке масличных культур

Уборочная кампания масличных культур охватила девять районов Иркутской области. В соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в муниципальных образованиях приступили к сбору рапса и льна, сообщили в министерстве сельского хозяйства Приангарья.
Сельхозпроизводители уже обработали 3,6 тыс. га посевных площадей, получив 6,2 тыс. тонн качественных маслосемян. Всего в этом году из числа основных масличных культур аграриям региона предстоит собрать 158 тыс. тонн рапса, 10 тыс. тонн сои и 9,2 тыс. тонн льна.
Как отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, масличные культуры занимают стратегически важное положение в аграрном секторе региона. Он подчеркнул, что у рапса второе место в мировом рейтинге масличных культур, а интерес к этой культуре продолжает устойчиво расти благодаря расширению перерабатывающих мощностей и значительному экспортному потенциалу.
Отмечается, что в 2024-м в Приангарье с 102,3 тыс. га было собрано 155,5 тыс. тонн масличных культур. В этом году с площади 113,1 тыс. га в регионе планируют собрать 177,7 тыс. тонн основных и прочих масличных культур, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.