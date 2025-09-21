Белорусы смогут обратиться в милицию через чат-бот в Telegram. МВД Беларуси объявило о запуске пилотного проекта — чат-бота под названием «Мы всегда рядом» в популярном мессенджере. Пока в тестовом режиме. На период тестирования сервис будет доступен только жителям Минской области.