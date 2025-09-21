Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы смогут обратиться в милицию через чат-бот в Telegram

Чат-бот для связи с милицией в тестовом режиме запущен МВД Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут обратиться в милицию через чат-бот в Telegram. МВД Беларуси объявило о запуске пилотного проекта — чат-бота под названием «Мы всегда рядом» в популярном мессенджере. Пока в тестовом режиме. На период тестирования сервис будет доступен только жителям Минской области.

«Основная задача нововведения — максимально упростить взаимодействие граждан с органами внутренних дел», — подчеркнул заместитель начальника Департамента финансов и тыла МВД Беларуси Владимир Зайцев.

Чат-бот для связи с милицией в тестовом режиме запущен МВД Беларуси. Фото: МВД Беларуси.

Чат-бот предлагает простой, удобный и эффективный способ круглосуточно и, при желании, анонимно сообщать о совершенных или готовящихся правонарушениях и происшествиях. Пользователи смогут прикреплять к своим сообщениям фото-, видео- и аудиоматериалы, а также делиться геоданными места происшествия.

Нововведение позволит жителям сэкономить время, а милиции — быстрее реагировать. Фото: МВД Беларуси.

Нововведение позволит белорусам экономить время, а сотрудникам милиции — оперативно получать важную информацию и быстро реагировать на поступившие сигналы.

По словам Зайцева, после завершения тестового периода чат-бот милиции «Мы всегда рядом» будет внедрен на всей территории Республики Беларусь.

Ранее милиция назвала причину массовой гибели кошек в Заводском районе Минска.

А еще белорусская фигуристка завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду-2026.

Также мы сообщали, что Лукашенко напомнил народу Армении о взаимной поддержке в сложные времена.

После тестового периода чат-бот внедрят по всей стране. Фото: МВД Беларуси.