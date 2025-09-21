Белорусы смогут обратиться в милицию через чат-бот в Telegram. МВД Беларуси объявило о запуске пилотного проекта — чат-бота под названием «Мы всегда рядом» в популярном мессенджере. Пока в тестовом режиме. На период тестирования сервис будет доступен только жителям Минской области.
«Основная задача нововведения — максимально упростить взаимодействие граждан с органами внутренних дел», — подчеркнул заместитель начальника Департамента финансов и тыла МВД Беларуси Владимир Зайцев.
Чат-бот для связи с милицией в тестовом режиме запущен МВД Беларуси. Фото: МВД Беларуси.
Чат-бот предлагает простой, удобный и эффективный способ круглосуточно и, при желании, анонимно сообщать о совершенных или готовящихся правонарушениях и происшествиях. Пользователи смогут прикреплять к своим сообщениям фото-, видео- и аудиоматериалы, а также делиться геоданными места происшествия.
Нововведение позволит жителям сэкономить время, а милиции — быстрее реагировать. Фото: МВД Беларуси.
Нововведение позволит белорусам экономить время, а сотрудникам милиции — оперативно получать важную информацию и быстро реагировать на поступившие сигналы.
По словам Зайцева, после завершения тестового периода чат-бот милиции «Мы всегда рядом» будет внедрен на всей территории Республики Беларусь.
После тестового периода чат-бот внедрят по всей стране. Фото: МВД Беларуси.